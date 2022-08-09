شاهد بالفيديو.. العراق .. يغرض في ظلام الكهرباء

2022/08/09 | 15:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: popUGIsj9PI

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