2022/08/09 | 15:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S6YoZeopjps

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد علي الحكيم: التيار الصدري وقوى تشرين سيحصلان على المرتبة الاولى في الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد علي الحكيم: التيار الصدري وقوى تشرين سيحصلان على المرتبة الاولى في الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).