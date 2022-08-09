الإعلام الحكومي تعلن تعرض قناة للمياه لعمل تخريبي في البصرة

2022/08/09 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، تعرض قناة البدعة، (القناة الناقلة للمياه لمحافظة البصرة) لعمل تخريبي من قبل مجموعة من المتجاوزين على القانون.

وذكر بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "العمل التخريبي جاء وبالتزامن مع ذكرى العاشر من المحرم الحرام، بحدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، حيث أقدم المتجاوزون على كسر أكتاف القناة ضمن كم9"، مشيرة الى أن "الهدف من العملية التخريبية، حرمان أهالي محافظة البصرة من المياه، إلا أن القوات الأمنية البطلة المرابطة على القناة، أقدمت على إلقاء القبض على المنفذين".

واضافت، أنه "تمكنت ملاكات وزارة الموارد المائية، الذين يعملون على مدار الساعة جاهدين، من إصلاح العارض وإعادة القناة إلى وضعها الطبيعي وضخ المياه وإيصالها إلى كافة مستحقيها في المحافظة"، لافتا الى أن "وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، مطالباً القضاء العراقي باتخاذ اقصى العقوبات بحقهم".

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