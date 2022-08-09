ائتلاف العبادي يوجه رسالة للسياسيين: هذا ما تحتاجه المرحلة المقبلة.. وإلا..

2022/08/09 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، رسالة الى القوى السياسية بشأن الأزمة التي يمر بها العراق منذ اشهر طويلة.

وقال القيادي في الائتلاف أحمد الوندي، لـ (بغداد اليوم)، ان "القوى السياسية العراقية مطالبة بفتح حوار وطني يتم من خلاله الاتفاق على حلول دستورية لإدارة المرحلة المقبلة، ووفق خارطة طريق واضحة، تقود لانتخابات جديدة عادلة ونزيهة".

وبين الوندي انه "لا حل للازمة السياسية دون وجود حوار وطني شامل بين كل القوى السياسية لرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة، وهذه الخطوة هي الأولى نحو الذهاب للانتخابات المبكرة، فالحوار هو بداية حل الأزمة ودون الحوار لا حل للازمة، بل ربما تتفاقم بسبب التقاطع ما بين الأطراف".

واندلعت الازمة بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، منذ انسحاب نواب التيار الصدري من مجلس النواب، ومن ثم اعتصام انصار زعيم التيار مقتدى الصدر في داخل المنطقة الخضراء بسبب ترشيح الاطار لمحمد شياع لرئاسة الوزراء.

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