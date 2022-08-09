الإصابة تبعد ألكانتارا لفترة طويلة عن ليفربول.. وكلوب في صدمة قوية

2022/08/09 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

تلقى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، صدمة قوية بشأن إصابة لاعب الفريق تياجو ألكانتارا التي تعرض إليها مؤخرًا.

وسقط ليفربول في فخ التعادل أمام نظيره فولهام بهدفين لكل منهما في انطلاق مشوار الفريق في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

وحسب ما ذكرته صحيفة ذا أتلتيك عن الإصابة التي تعرض إليها تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول الذي تعرض إليها خلال مشاركته في لقاء فولهام ولم يستطع استكمال اللقاء على إثرها، فإن اللاعب سيغيب لفترة طويلة.

حيث أكدت الشبكة الإخبارية إن نتائج الفحص الطبي الذي خضع إليها تياجو ألكانتارا قد أكدت إصابة اللاعب في أوتار الركبة.

وذكرت الصحيفة أن تياجو ألكانتارا سيغيب عن المشاركة مع فريق ليفربول لمدة لن تقل عن 6 أسابيع على خلفية إصابته، لتوجه ضربة قوية للنادي الانجليزي.

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