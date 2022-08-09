غداً.. الكاظمي في الموصل لهذا السبب!

2022/08/09 | 15:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني مسؤول رفيع المستوى، يوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيصل إلى مدينة الموصل صباح غد الأربعاء لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل.

وقال المصدر، إن الكاظمي سيصل في ساعة مبكرة من صبيحة يوم غد، و سيهبط بطائرة مروحية في أرض مطار الموصل.

وأكد أن الزيارة تهدف لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل ومن ثم سيغادر المدينة.

ووفقا للمصدر فإن الاستعدادات لوضع حجر الأساس في المطار جارية منذ مساء امس بالاضافة الى تأمين أرض المطار ومحيطه.

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