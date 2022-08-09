العراق: تطبيق إلكتروني يساعد على إيجاد مواقف السيارات

2022/08/09 | 15:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني بعض الشوارع الأساسية في إربيل من الزحمة المرورية (كريس مكغراث/ Getty)

دفع الازدحام المروري في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان في العراق، مجموعة من المبرمجين العراقيين إلى إنشاء تطبيق إلكتروني جديد يحمل اسم غاراج (GARAG)، متخصّص بـ"رقمنة" المركبات، وتحديد مواقف السيارات الفارغة والمشغولة في المدينة.

ووفقاً للقائمين على المشروع، فإنّ "صعوبة البحث عن مواقف للمركبات باتت من الأمور المزعجة للسائق بعد ازدياد أعداد المركبات بمختلف أنواعها، خصوصاً في العواصم والمدن المزدحمة".

وذكّر أحد المهندسين بأنّ "ابتكار تطبيق غاراج الإلكتروني يعمل على رقمنة حجز المواقف للسيارات"، مؤكداً أن "هناك إقبالاً على التطبيق، وجاء استخدامه أكثر من توقعات الفريق المبتكر، وهو يتضمن إمكانية الحجز قبل وقت معين في موقف السيارات المناسب لصاحب المركبة، كما يدعم التطبيق البحث عن أقرب الأماكن للوقوف".

وأضاف أنّ "التطبيق يحتوي على خاصيّة مراقبة المكان بالكاميرات في حال رغب صاحب الموقف ذلك، كما يدعم التطبيق خاصيّة الدفع الإلكتروني والنقدي".

ولفت إلى أنّ "القائمين على التطبيق رصدوا الصعوبات التي تواجه المجتمع بمجال التقنيات الحديثة، لذلك جرى على العمل على إيجاد حلول لها عبر ابتكار تطبيقات تعمل على الهاتف الذكي تسهم في تذليل تلك الصعوبات".

وتشهد مدينة أربيل اختناقات مرورية أحياناً، خاصةً في المناطق الحيوية التي تكثر فيها الدوائر الرسمية والحكومية والشركات والمؤسسات الخدمية، ممّا يؤدي إلى حوادث مرورية في بعض الأحيان.

من جهته، قال جيان علي (37 عاماً) إنّ "التطبيق سيخدم الوافدين إلى أربيل، لاسيما وأنّ كثيراً منهم قد لا يعرف طرق المدينة بشكل جيد"، معتبراً، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أنّ "هناك حاجة إلى تسخير التقنيات الحديثة لحل بعض المشاكل، ومن ضمنها الاختناقات المرورية".

وتسعى حكومة إقليم كردستان إلى تقليل الاختناقات المرورية عبر استحداث شوارع وممرات خارجية، في حين أنّها تدعم المشاريع الشخصية الخاصة بالزحام، رغم ذلك فإنّ الاختناقات المرورية في أربيل تكاد لا تذكر مع ما يواجهه العراقيون في العاصمة بغداد.

وكان مدير النقل في مدينة أربيل، عبد الخالق علي، قد أعلن في مايو/ أيار الماضي عن تشكيل لجنة في وزارة النقل في حكومة إقليم كردستان، للبدء بتنفيذ مشروع "سيتي باص" وجلب 120 حافلة للتقليل من الازدحام.

وقال في تصريحات: "نحن منشغلون حالياً بالبحث عن مستثمر لتنفيذ المشروع وبمشاركة الحكومة"، مبيناً أنّه "سيتم جلب 120 حافلة إلى العاصمة أربيل، على مدار الساعة، وستصل إلى جميع المناطق والأحياء، للتقليل من زحمة السيارات داخل العاصمة".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية المرور العامة مقترحات لحلِّ مشكلة الازدحام المروري في الشوارع.

ونقلت وكالة الأنبار العراقية الرسمية عن مدير المرور اللواء طارق إسماعيل إنّ "مديرية المرور قدَّمت مقترحاتٍ لحلِّ مشكلة الازدحام في الشوارع، ومنها تقليل عدد المركبات من خلال تسقيط القديم منها، بحيث تكون مركبة مقابل مركبة".

وأوضح طارق إسماعيل أنَّ "هناك مقترحاً آخرَ لمنع استيراد الدرَّاجات ولفترة محددة، إضافة إلى ترقيم الدرَّاجة مقابل تسجيلها، بغية السيطرة على الشارع".

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