2022/08/09 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم

الثلاثاء، تعرض قناة البدعة الى عمل

تخريبي، فيما اشارت الى اعتقال

المنفذين.

وقالت الخلية في بيان صحفي، ان "قناة

البدعة، ( القناة الناقلة للمياه

لمحافظة البصرة) تعرضت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الحكومي: تعرض قناة للمياه في البصرة إلى عمل تخريبي واعتقال المنفذين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الحكومي: تعرض قناة للمياه في البصرة إلى عمل تخريبي واعتقال المنفذين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).