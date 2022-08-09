تصوير جوي لعزاء ركضة طويريج في كربلاء 1444 للهجره

2022/08/09 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية لقطات مصورة من

الجو بعدسة وكالتنا لركضة عزاء طوريج

وسط كربلاء للعام 1444 هج

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