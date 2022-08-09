سفينتان جديدتان محمّلتان بالحبوب تغادران أوكرانيا

2022/08/09 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت سفينتان جديدتان محمّلتان بـ 70 ألف طن من الحبوب، الثلاثاء، ميناء تشرنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، بموجب اتفاق استئناف الصادرات الأوكرانية، حسبما أعلنت وزارة البنى التحتية الأوكرانية.

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