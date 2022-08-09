وزارة النقل تعلن بدء التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة

2022/08/09 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن بدء التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ ،إن “عملية التفويج تمت بمشاركة أكثر من 300 حافلة”.وفي وقت سابق، […]

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