الإعلام الحكومي: تعرض القناة الناقلة للمياه الى البصرة لعمل تخريبي

2022/08/09 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الحكومي،اليوم الاثنين، عن تعرض قناة البدعة الى عمل تخريبي.وذكرت الخلية في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”،ان قناة البدعة ( القناة الناقلة للمياه لمحافظة البصرة) تعرضت لعمل تخريبي […]

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