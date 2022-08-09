2022/08/09 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mkfpmJFubDQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يردد .. هيهات منا الذلة .. ملايين الزائرين يحيون يوم عاشوراء | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يردد .. هيهات منا الذلة .. ملايين الزائرين يحيون يوم عاشوراء | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).