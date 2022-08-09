2022/08/09 | 15:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bxKKiiQ9Wd4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التائب السابق عن تحالف فتح رزاق الحيدري- السياسيون الشيعة لم ياخذو اخلاقيات العمل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التائب السابق عن تحالف فتح رزاق الحيدري- السياسيون الشيعة لم ياخذو اخلاقيات العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).