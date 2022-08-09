2022/08/09 | 15:50 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألزم القضاء العراقي مصرف الرافدين الحكومي بدفع 600 مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني كشرط جزائي لعدم تطبيق عقد سابق بين الطرفين.وأثار الأمر جدلا ولغطا واسعا في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلزام مصرف عراقي بـ600 مليون دولار لشركة يثير جدلا واسعا وشبهات بالفساد) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلزام مصرف عراقي بـ600 مليون دولار لشركة يثير جدلا واسعا وشبهات بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).