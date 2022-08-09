2022/08/09 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تصغي لصوت الأمواج والمحيطات، يصعب ألا تشعر بالهدوء فورًا.هذه ليست مصادفة، لأن الاقتراب مما نسميه بـ"المساحات الزرقاء" قد يمنحنا فوائد عقلية وجسدية.يقول عالم النفس البيئي، ماثيو وايت، إنّ جزءًا من هذا الارتباط الإيجابي مردّه إلى كيفيّة تطوّرنا كبشر بمحاذاة ضفاف المياه

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