"حبل الخلاص" أم فكرة سخيفة؟.. تفاصيل دوري السوبر الأفريقي عشية إطلاقه

2022/08/09 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُطلق رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، في تنزانيا، الأربعاء "دوري السوبر الأفريقي"، مع وعود بتقديم جوائز تصل إلى 100 مليون دولار للأندية التي ترزح تحت ضائقة مالية.

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