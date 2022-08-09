تشكيل لجنة وزارية عليا للإشراف على ملف الكهرباء في الجنوب

2022/08/09 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، نجاح خطتها لتأمين الطاقة لمدينة كربلاء المقدسة خلال إحياء ذكرى زيارة عاشوراء، فيما أكدت أن المنظومة في طريقها للاستقرار بعد معالجة العوارض الفنية.وقالت الوزارة في بيان إنها “تعلن نجاح خطتها الكاملة ليوم العاشر من محرم الحرام بتأمين الكهرباء لكامل محافظة كربلاء المقدسة”.وأضافت إن “الوزارة تعلن كذلك إن المنظومة الكهربائية في طريقها لمعاودة الاستقرار الجيد بعد معالجة العوارض الفنية التي مرت بها”.وأكدت الوزارة تشكيل لجنة وزارية عليا للاشراف على ملف الكهرباء في الجنوب ومحاسبة وعزل من ثبت تقصيرهم خلال الفترة الأخيرة.

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