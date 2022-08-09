اخماد حريق اندلع في مول تجاري بالنجف الاشرف

2022/08/09 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، على حادث حريق اندلع داخل بناية مول النور التجاري المشيدة من طابقين في منطقة حي النصر بمحافظة النجف الأشرف.وذكر بيان للمديرية وتلقته ايرث نيوز، انه “حيث زجت مديرية الدفاع المدني في النجف الأشرف بخمسة فرق إطفاء تخصصية إضافة إلى العجلات سانده من الحوضيات للاستمرار ضح المياه […]

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