2022/08/09 | 16:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..علق خبير في المجال الامني، الثلاثاء، عن تفجير انتحاري نفسه بعد محاصرته من قبل قوة مشتركة شمال شرق ديالى.وقال الخبير الامني صاحب البكري في حديث لـ /المعلومة/،ان “الانتحاري الذي فجر نفسه بعد محاصرته من قبل قوة مشتركة في وديان قرى مياح شمال شرق ديالى هو اول انتحاري يفجر نفسه منذ اشهر ضمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني: لانستبعد ان يكون” انتحاري مياح” قادما من الهول السوري) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني: لانستبعد ان يكون” انتحاري مياح” قادما من الهول السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).