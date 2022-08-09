2022/08/09 | 16:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الثلاثاء، 9 آب، 2022، نجاح خطتها الخاصة بقطاعي الإعلام والاتصالات...

ظهرت المقالة الإعلام والاتصالات تعلن نجاح خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء أولاً على المسلة.

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