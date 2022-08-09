النقل تعلن بدء التفويج العكسي للزوار المشاركين في كربلاء

2022/08/09 | 16:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، اليوم الثلاثاء، استمرار التفويج العكسي للزوار المشاركين في عزاء ركضة طويريج بكربلاء.

وذكرت الشركة في بيان، تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، أن “الساعة الثانية بعد الظهر ليوم العاشر من محرم استمرار التفويج العكسي للزوار المشاركين في عزاء ركضة طويريج من اقرب نقطة للضريحين المقدسين، اليوم العاشر من محرم الحرام”.

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