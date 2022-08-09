هيئة الإعلام والإتصالات تعلن نجاحها خلال زيارة عاشوراء بقطاعي الإعلام والاتصالات

2022/08/09 | 16:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، نجاح خطتها الخاصة بقطاعي الإعلام والاتصالات خلال زيارة عاشوراء.

وذكر بيان للهيئة تلقته الوكالة المركزية، وتابعته “خبر برس” (واخ) أنه “في قطاع الإعلام أسهم الجهد التنظيمي للهيئة في تسهيل مهمة وسائل الإعلام وإيجاد تغطيات إعلامية ارتكزت على المفاهيم العظيمة لواقعة الطف بما حملته من مضامين إنسانية وتوعوية، كما سهّلت الهيئة منح سمات الدخول للصحفيين العرب والاجانب العاملين على تغطية الفعاليات المختلفة لزيارة عاشوراء في كربلاء وباقي المحافظات العراقية”.

وأضاف البيان “أما في قطاع الاتصالات فقد ركزت الهيئة في إجراءاتها على التوجيه برفع قدرة شبكات الهاتف النقال وزيادة كفاءتها من خلال تخصيص عدد إضافي من القنوات الترددية، ونصب الابراج المتنقلة المؤقتة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد المكالمات الهاتفية وتناقل البيانات الخلوية، نتيجة الزخم الكبير لأعداد الزائرين وتجمعهم في مساحة صغيرة، واوضح “كما جرى تعزيز هذه الإجراءات بجولات ميدانية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة من الشركات والإشراف على غرف عمليات في مكاتب الهيئة التي تعمل على معالجة المشاكل الفنية على منظومات الاتصالات وبشكل آني”.

وأكد البيان على أن “احصاءات ونتائج جولات الفرق الفنية والهندسية للهيئة سجلت استقراراً عالياً في خدمات الاتصالات ومستوى عالياً وكفوءاً في حجم تناقل البيانات وإجراء المكالمات وتبادل الرسائل القصيرة”.

واعربت الهيئة “عن تقديرها للجهود الساندة من العتبات المقدسة والحكومات المحلية والمؤسسات الأمنية والخدمية ووسائل الإعلام كافة وشركات الهاتف النقال التي أسهمت جهودها وتعاونها في تقديم خدمات اتصالية بجودة عالية للزائرين”.

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