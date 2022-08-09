تحقيق بصحيفة لوموند: غاضت بحيرة ساوة فهل يجف نهر الفرات قبل 2040؟

2022/08/09 | 16:21 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدر السلطات العراقية أن نهر الفرات قد يجف في وقت مبكر من عام 2040 بسبب الاحتباس الحراري وسوء إدارة المياه، مما يعرض الحياة التي تركز على الزراعة والثروة الحيوانية للخطر.

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