الحشد يفكك عبوة ناسفة شرق صلاح الدين

2022/08/09 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، من تفكيك عبوة ناسفة شرق محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية بوجود عبوه ناسفة زرعت حديثا خارج قاطع المسؤولية بمحاذاة جسر الزركَة شرق محافظة صلاح الدين، اذ شرعت قطعات اللواء بتأمين الموقع وباشرت […]

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