سلسلة انفجارات تهز منطقة القاعدة الجوية الروسية فى شبه جزيرة القرم

2022/08/09 | 17:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت سلسلة انفجارات في منطقة قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم.

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