2022/08/09 | 17:04 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنشر وكالة نون الخبرية صورا من ركضة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهد مصورة من اخر عزاء مليوني في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عزاء طوريج المليوني والذي انتهى عصر
اليوم الثلاثاء 9/8/2022
بعدسة عمار الخالدي /رضا الرسام
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهد مصورة من اخر عزاء مليوني في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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