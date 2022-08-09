مشاهد مصورة من اخر عزاء مليوني في كربلاء

2022/08/09 | 17:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا من ركضة

عزاء طوريج المليوني والذي انتهى عصر

اليوم الثلاثاء 9/8/2022

بعدسة عمار الخالدي /رضا الرسام

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