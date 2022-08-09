2022/08/09 | 17:04 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
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واقعة كربلاء تخطيط بشري أم ألهي؟؟؟
في الواقع هذا السؤال يثار دوماً
وخصوصاً بين المتحاورين بين الفرق
الإسلامية المختلفة ، وكان الفرق تتبنى
أتجاهين مختلفين :
الاتجاه الأول :
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وحي أرض الطفوف / 2) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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