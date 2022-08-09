من وحي أرض الطفوف / 2

2022/08/09 | 17:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

واقعة كربلاء تخطيط بشري أم ألهي؟؟؟

في الواقع هذا السؤال يثار دوماً

وخصوصاً بين المتحاورين بين الفرق

الإسلامية المختلفة ، وكان الفرق تتبنى

أتجاهين مختلفين :

الاتجاه الأول :

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