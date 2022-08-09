عالية نصيف تطالب بالقبض على المتورطين في فضيحة بوابة عشتار.. وتؤكد: هذه طريقة مبتكرة للفساد

2022/08/09 | 17:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف الادعاء

العام وهيئة النزاهة بالتصدي لطرق

الفساد المبتكرة والمتضمنة إبرام عقود

تحتوي على خلل متعمد ووضع شرط جزائي

لجعل الشركات (التي غالباً ما تكون

وهمية) تتمكن من تغريم الدولة

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