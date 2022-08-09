تويوتا تقلص الإنتاج بعد إصابة عمال بكورونا

2022/08/09 | 17:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلق نوبة العمل الثانية في اليوم بأحد خطوط إنتاج مصنعها وسط اليابان بسبب تفشي كوفيد-19.أضافت الشركة في بيان أن ما إجماليه 16 عاملاً في مصنع مدينة تسوتسومي في آيتشي أُصيبوا بالفيروس.وعلقت تويوتا إنتاج الخط، مساء الاثنين.وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز، […]

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