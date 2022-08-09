2022/08/09 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بتوزيع وجبة من السلة الغذائية واخرى من الطحين الى مناطق محافظة كربلاء تزامنا مع ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع) وتوافد الزائرين على المدينة المقدسة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه بتوزيع وجبة من الطحين واخرى من السلة الغذائية في محافظة كربلاء المركز الخبري الوطني.

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