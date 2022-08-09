ديالى تؤشر انتهاء الموجة الخامسة للجائحة

2022/08/09 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، انتهاء ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الدائرة ومن خلال الرسم البياني لمعدلات الاصابة في اب الجاري والتي بدأت بالانخفاض بشكل حاد وبنسبة بلغت 70% تعطي مؤشر بانتهاء الموجة الخامسة لوباء كورونا في ديالى".

واضاف، ان " الساعات الـ 24 الماضية لم نسجل سوى 9 حالات اصابة مؤكدة يقابلها 15 حالة شفاء دون اي حالة وفاة"، مؤكدا ان "جميع الاصابات المسجلة حاليا خفيفة جدا وليست حرجة وهذا مؤشر ايجابي لكن لايمنع من ان الاصابات قد ترتفع لاننا امام وباء يأتي من خلال سلسلة موجات بعضها يكون حاد للغاية ويؤدي الى سقوط الضحايا".

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