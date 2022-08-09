2022/08/09 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن تفاصيل عملية الاطاحة بانتحاري منطقة مياح قبل وصوله الزائرين.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" قوة مشتركة نصبت كمينا محكما في مسار بري في اطراف قرى مياح(60كم شمال شرق بعقوبة) منذ ايام كونه اهم ممر تسلل سري لبعض خلايا داعش بين فترة واخرى للتوغل في العمق وتم تشديد الكمائن قبل ساعات من حلول ذكرى عاشوراء لتامين المواكب الحسينية بشكل مباشر".

واضاف المصدر،ان" الانتحاري والذي جرى محاصرته من 3 جهات من خلال قوة نارية بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة فجر نفسه مؤكدا بان" التقديرات بانه يحمل حزام ناسف يزن من 15-20 كغم من المتفجرات فيما استحالة معرفة ملامح وجهه بعد تناثر راسه بسبب شدة الانفجار".

واشار المصدر الى انه" لايستبعد بان يكون الانتحاري عربي او اجنبي الجنسية خاصة في ظل معلومات بان بعضهم موجود في بعض قواطع المحافظات المجاورة في اشارة منه الى صلاح الدين".

وكانت قوة من الفرقة الاولى في الجيش العراقي مدعومة بالحشد حاصرت انتحاري في محيط قرى مياح قبل ان يفجر نفسه دون اي اصابات بشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بغداد اليوم" تكشف عن خطة سير انتحاري "مياح" وتفاصيل الإطاحة به) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بغداد اليوم" تكشف عن خطة سير انتحاري "مياح" وتفاصيل الإطاحة به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).