السليمانية: ضبط 64 كغم من المخدرات واعتقال شخص حاول إدخالها

2022/08/09 | 17:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشتبه به (أ ، ح ، م) من مواليد عام 1974 .

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