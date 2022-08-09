2022/08/09 | 17:14 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد.. تجارة الحبوب تدخل السوق العراقية لتوفير الطحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/09 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد.. تجارة الحبوب تدخل السوق العراقية لتوفير الطحين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد.. تجارة الحبوب تدخل السوق العراقية لتوفير الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).