2022/08/09 | 17:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OrhmLk4KjuE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد على الحسيني السيد مقتدى الصدر ليس له مشاكل شخصية مع المالكي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد على الحسيني السيد مقتدى الصدر ليس له مشاكل شخصية مع المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).