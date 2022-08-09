مديرية الدفاع المدني تُعلن عن إخماد حريق “مول تجاري” في النجف 

2022/08/09 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن مشاركة 5 فرق إطفاء بإخماد حريق مول تجارياً في النجف.

وذكرت المديرية في بيان لها ، (9 اب 2022)، ان “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل بناية مول النور التجاري المشيدة من طابقين في منطقة حي النصر بمحافظة النجف ظهر هذا اليوم الثلاثاء”.

واضاف البيان ان “مديرية الدفاع المدني في النجف زجت بخمسة فرق إطفاء تخصصية إضافة إلى العجلات سانده من الحوضيات للاستمرار ضح المياه لفرق الإطفاء واتمام عمليات الإخماد والتبريد لتنهي أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

ولفت البيان انه “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق في المول التجاري بادئ الأمر”.

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