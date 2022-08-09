قطاع المصارف أكثر القطاعات تداولاً وقيمة لشهر تموز

2022/08/09 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن سوق العراق للأوراق المالية ، ان قطاع المصارف كان اكثر القطاعات تداولا وقيمة لشهر تموز.

وقال السوق في جدول له إن قطاع المصارف كان أكثر القطاعات تداولا لشهر تموز الماضي وبنسبة 86% حيث بلغ الاسهم المتداولة فيه اكثر من 13 مليار سهم من مجموع الاسهم المتداولة البالغة 15 مليار سهم، مشيرا الى ان القيمة المالية لقطاع المصارف لشهر تموز هي الاخرى كانت الاعلى من بين القطاعات الاخرى والتي بلغت 4 مليارات و 291 دينار من مجموع القيمة الكلية البالغة 11مليار و 549 مليون دينار

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