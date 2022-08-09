أسعار النفط ترتفع بشكل حاد

2022/08/09 | 17:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوز سعر نفط برنت 98 دولارا للبرميل للمرة الأولى خلال أسبوع.

وقد ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر في بورصة لندن بنسبة 1.6% لتصل إلى 98.15 دولار للبرميل، وفقا لبيانات الموقع للساعة 14:10 بتوقيت موسكو.



ويتم تداول نفط هذه العلامة التجارية فوق 98 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 أغسطس الجاري.

وبحلول الساعة 14:51، تم تصحيح أسعار برنت لتبلغ 97.98 دولار للبرميل.

كذلك فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام WTI تسليم سبتمبر في بورصة نيويورك التجارية بنسبة 1.5% لتبلغ 92.15 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد تقارير تفيد بوقف أوكرانيا لعبور النفط عبر أراضيها اعتبارا من 4 أغسطس، بسبب عدم تلقي الأموال لهذه الخدمات، حيث أوضحت الشركة الأوكرانية أنها تقدم خدمات نقل النفط فقط على أساس الدفع المسبق بنسبة 100%، وعند إجراء شركة “ترانس نفط” الروسية عملية الدفع لعبور النفط الروسي لأراضي أوكرانيا، والتي تمت عبر بنك “غاز بروم” Gazprombank، تمت إعادة الدفعة نظرا لدخول الحزمة السابعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.



وبالتالي توقفت الشركة الأوكرانية عن تقديم خدمات ترانزيت النفط بسبب نقص الإيصالات النقدية لهذه الخدمات.

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