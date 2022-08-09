السعودية تؤكد أهمية الالتزام بحصص الإنتاج التي حددتها قرارات أوبك

2022/08/09 | 17:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الأهمية القصوى للالتزام بحصص الإنتاج التي حددتها قرارات منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+”.

وخلال اجتماع ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز، تم التطرق إلى ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” والدول المنتجة من خارجها “أوبك بلس” من قرارات بتعديل مستوى الإنتاج لشهر سبتمبر 2022، والتأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة.

وشدد على أن “استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة، بوصف البترول عنصرا مهما في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة “أوبك بلس” نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها”.

من جهة أخرى، استعرض المجلس عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مشددا على “وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده”.

كما أكد المجلس “موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني، وتقديرها لجهود الأمم المتحدة في تعزيز الالتزام بالهدنة، وذلك تماشيا مع مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل”.

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