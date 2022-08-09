"انتقال وليس تقاعدا".. أسطورة التنس سيرينا وليامز تعلن موعد اعتزالها

2022/08/09 | 17:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقال نشرته مجلة "فوغ"، قالت وليامز إنها فكرا في هذه الخطوة على أنها انتقال وليس تقاعدًا، لكنها قالت بعبارات لا لبس فيها إنها على وشك ترك الرياضة التي هيمنت عليها لعقود.

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