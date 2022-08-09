الكهرباء: تشكيل لجنة وزارية عليا للإشراف على ملف الكهرباء في الجنوب

2022/08/09 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، أن المنظومة في طريقها للاستقرار بعد معالجة العوارض الفنية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعلن نجاح خطتها الكاملة ليوم العاشر من محرم الحرام بتأمين الكهرباء لكامل محافظة كربلاء المقدسة".

وأضافت، أن "الوزارة تعلن كذلك أن المنظومة الكهربائية في طريقها لمعاودة الاستقرار الجيد بعد معالجة العوارض الفنية التي مرت بها".

وأكدت الوزارة، "تشكيل لجنة وزارية عليا للإشراف على ملف الكهرباء في الجنوب ومحاسبة وعزل من ثبت تقصيرهم خلال الفترة الأخيرة".

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