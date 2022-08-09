المرور العامة تؤكد انسيابية بحركة السير في كربلاء

2022/08/09 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنسيابية بحركة السير والمرور في كربلاء: ———————————————— اشرف السيد مدير المرور.اللواء الحقوقي طارق الربيعي..على خطة اركاب الزائرين الكرام .بعد انتهاء مراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام في مدينة كربلاء المقدسة..بغية عودتهم الى محافظاتهم بكل سهولة وانسيابية عظم الله لنا ولكم الاجر بهذا المصاب الجلل..مديرية المرور العامة العلاقات والاعلام

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