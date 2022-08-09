2022/08/09 | 17:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ثلاثة شهود، لوكالة رويترز، إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا دخانا يتصاعد من اتجاه قاعدة جوية عسكرية روسية في نوفوفيدوريفكا بغرب شبه جزيرة القرم، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان في سماء المنطقة.



ولم يتسن بعد التحقق من صحة هذه المقاطع.

وقال شاهدان إن ما لا يقل عن 12 انفجاراً متفاوتة الشدة سُمع دويها في غضون دقيقة.

واستأجرت روسيا على مدى عقود ميناء سيفاستوبول البحري، موطن أسطولها في البحر الأسود، من كييف، لكنها ضمت القرم بأكملها من أوكرانيا في عام 2014.

ولم تكن شبه الجزيرة، التي لا تزال تحت السيطرة الروسية، ضمن دائرة الأعمال الحربية التي شهدتها مناطق أخرى من شرق أوكرانيا وجنوبها منذ 24 شباط/ فبراير، عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتن القوات المسلحة الروسية بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوي انفجارات وتصاعد دخان تجاه قاعدة جوية روسية غرب شبه جزيرة القرم- صورة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوي انفجارات وتصاعد دخان تجاه قاعدة جوية روسية غرب شبه جزيرة القرم- صورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).