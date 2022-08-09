سروة عبد الواحد: بعد المطالبات الدولية تم إطلاق سراح أغلبية قيادات وملاكات الجيل الجديد

2022/08/09 | 17:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، سروة عبدالواحد، اليوم الثلاثاء، اطلاق سراح البعض من قيادات وملاكات الجيل الجديد والمواطنين المتظاهرين.

وقالت عبدالواحد قي تغريدة عبر تويتر تابعتها “خبر برس” (واخ)، انه “بعد المطالبات الدولية تم إطلاق سراح الأغلبية المطلقة من قيادات وملاكات الجيل الجديد والمواطنين المتظاهرين، الذين تم اعتقالهم قُبيل التظاهرات وأثناءها”.

واضافت “شكراً لمن ساند ودعم مطالب المتظاهرين، وشكراً لكل الخيرين من الناشطين والمدونين والنواب والجهات السياسية الذين أدانوا الاعتقالات”.

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