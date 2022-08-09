2022/08/09 | 17:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة كربلاء المقدسة على مدى الأيام الستة الماضية وفود اكثر من أربعة ملايين زائر من مختلف المحافظات العراقية بضمنهم 175 الف زائر من 16 دولة أغلبهم من إيران شاركوا في أحياء مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام.

وقد بدأ التفويج العكسي للزوار بعد انتهاء مراسم عزاء ركضة طويريج من أربعة محاور بمشاركة 3500 عجلة مختلف الأنواع والاحجام حكومية والنقل الخاص حيث شاركت اغلب الوزرات بإرسال عجلات للمشاركة في خطة النقل وكذلك أمانة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية واسطول النقل البري لوزارة التجارة.

وشهدت المحافظة إجراءات أمنية مشدّدة للغاية من الاول من شهر محرم شاركت فيها كل تشكيلات وصنوف وزارتي الدفاع والداخلية المحلية والضيفية بالاضافة الى طيران الجيش وباقي المفاصل المعلوماتية والاستخبارية والحشد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بضمنهم 175 الف زائر من 16 دولة.. كربلاء المقدسة تشهد وفود أكثر من اربعة ملايين زائر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بضمنهم 175 الف زائر من 16 دولة.. كربلاء المقدسة تشهد وفود أكثر من اربعة ملايين زائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).