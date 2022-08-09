اكدت نجاحها بتأمين الطاقة لكربلاء.. الكهرباء: المنظومة الوطنية في طريقها للاستقرار

2022/08/09 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء،

نجاح خطتها لتأمين الطاقة لمدينة

كربلاء المقدسة خلال إحياء ذكرى زيارة

عاشوراء، فيما أكدت أن المنظومة

الوطنية في طريقها للاستقرار بعد

معالجة العوارض الفنية.

وقالت

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