الكاظمي يوجه بتوزيع وجبة من الطحين والسلة الغذائية في كربلاء المقدسة

2022/08/09 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الثلاثاء، بتوزيع وجبة من السلة

الغذائية وأخرى من الطحين إلى مناطق

محافظة كربلاء المقدسة تزامناً مع ذكرى

استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)

وتوافد الزائرين على ال

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