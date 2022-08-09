2022/08/09 | 18:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تجاوز سعر نفط برنت 98 دولارا للبرميل للمرة الأولى خلال أسبوع.وقد ارتفعت تكلفة...

ظهرت المقالة خام برنت يتجاوز الـ 98 دولارا للبرميل الواحد أولاً على المسلة.

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