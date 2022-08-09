2022/08/09 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيهات عاجلة للغانمي فور وصوله الديوانية بضمنها اعادة هيكلة مراكز الشرطة

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